La 19enne di Piobbico si è diplomata al liceo artistico Scuola del libro di Urbino con 66 su 100 rifiutandosi di sostenere la prova orale all' esame di maturità

M ariasole Tomassini, 19enne di Piobbico, si è diplomata al liceo artistico Scuola del libro di Urbino con 66 su 100, rifiutandosi di sostenere la prova orale all’esame di maturitĂ . Leggi anche › Scena muta alla MaturitĂ , alla protesta degli studenti il ministro risponde: «Bocciateli» «Sono rimasta delusa – racconta – Ho sempre avuto una media di voti alta ma l’ultimo anno mi hanno messo 7 in condotta, penso come punizione perchè sono una persona che ha sempre espresso il suo dissenso in modo forte. E i voti presi nelle due prove scritte non rispecchiavano il mio percorso. Credo che il sistema di valutazione vada cambiato, non è giusto che alla fine abbiano piĂą peso i risultati di tre prove su cui può giocare il fattore ansia rispetto a tutto il percorso durante gli anni di scuola». 🔗 Leggi su Iodonna.it

