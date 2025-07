Juventus UFFICIALE Padoin | è il nuovo tecnico della formazione U20

Se per la panchina della Prima Squadra è arrivata la conferma di Igor Tudor, a cambiare condottiero è invece la Juventus U20, il cui allenatore non sarà più Francesco Magnanelli. A subentrare in panchina sarà infatti Simone Padoin, che dopo essere stato il vice della stessa formazione giovanile nella passata stagione, assumerà la guida diretta della Primavera bianconera. Il comunicato della Juventus. Questo il comunicato del club bianconero: “Nel 2021 parlavamo di un graditissimo ritorno in bianconero, nello staff della Prima Squadra. Oggi, quattro anni dopo, siamo felici di poter dire che Simone Padoin è il nuovo allenatore della Juventus Under 20. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, UFFICIALE Padoin: è il nuovo tecnico della formazione U20

Juventus: Simone Padoin per la primavera bianconera - Una nuova guida per l’Under 20 La Juventus sta plasmando il futuro del suo settore giovanile, e Simone Padoin è il prescelto per la panchina della Primavera, o Under 20.

