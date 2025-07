Veronica Peparini e Andreas Müller si sono sposati civilmente le foto in attesa della cerimonia a settembre

Veronica Peparini e Andreas Müller si sono sposati civilmente, nella giornata di lunedì 14 luglio. In attesa delle nozze in chiesa, che saranno celebrate a settembre, la coppia ha pubblicato alcuni scatti in cui si mostrano felici e sempre più innamorati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il sogno di nozze di Andreas Muller e Veronica Peparini - Scopri i dettagli delle imminenti nozze tra il ballerino e la coreografa, tra emozioni e sorprese. Leggi tutto Andreas Muller e Veronica Peparini: un amore che si prepara al grande passo su Donne Magazine.

Andreas Muller compie 29 anni: la festa in casa, le gemelline, la dedica di Veronica Peparini - Il primo compleanno da papà per Andreas Muller è stato più dolce che mai. Quando si diventa genitori, si sa, la vita cambia e le proprie esigenze passano in secondo piano in favore di quelle dei figli, ancora di più se sono due gemelline di appena un anno.

Andreas Muller compie 29 anni, primo compleanno da papà: la dedica di Veronica Peparini e la festa con le figlie - Primo compleanno da papà per Andreas Muller. Il ballerino e coreografo ha spento 29 candeline trascorrendo il suo giorno speciale con la compagna (e futura moglie) Veronica Peparini e le figlie Ginevra e Penelope.

