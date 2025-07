Azzurri protagonisti agli Europei di pattinaggio corsa

L'Italia domina anche su strada e chiude con un totale di 24 ori, 18 argenti e 17 bronzi ROMA - Italia leader continentale del pattinaggio corsa nelle prove strada. Gli azzurri del ct Massimiliano Presti volano agli Europei in terra tedesca, chiudendo con 24 ori, 18 argenti e 17 bronzi, distribuiti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Azzurri protagonisti agli Europei di pattinaggio corsa

In questa notizia si parla di: azzurri - agli - europei - pattinaggio

LIVE Italia-Spagna 29-33, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: Azzurri KO a Fasano, Spagna agli Europei - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per oggi è tutto, la nostra diretta termina qui: grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo live! 20.

Napoli sempre più su Orsolini, ma agli azzurri interessano anche altri due rossoblù - La notizia era già nell’aria da qualche settimana, ma, ironia del destino, dopo il goal che gli ha permesso di siglare la vittoria del Bologna contro l’Inter all’ultimo secondo, il nome di Riccardo Orsolini viene accostato sempre di più al Napoli come rinforzo per la prossima stagione, dopo aver concesso agli uomini di Antonio Conte […] L'articolo Napoli sempre più su Orsolini, ma agli azzurri interessano anche altri due rossoblù proviene da DailyNews24.

Napoli-Torino 2-0, McTominay regala il primato agli azzurri - Napoli, 27 aprile 2025 - Ricevute le notizie migliori possibili dal Meazza, espugnato dalla Roma, al Napoli tocca fare il resto del lavoro per completare l'operazione sorpasso: battere il Torino per salire a 74 punti e staccare l' Inter, in piena crisi e fermo a 71 lunghezze.

ROMA (ITALPRESS) – Italia in grande evidenza ai Campionati Europei di Pattinaggio Corsa Pista, Strada e Maratona di Gross Gerau. In Germania gli azzurri del CT Massimiliano Presti portano a casa medaglie e titoli nelle categorie senior, junior e allievi in at Vai su Facebook

Azzurri protagonisti agli Europei di pattinaggio corsa; Italia leader continentale strada agli Europei di Pattinaggio Corsa; Staffetta azzurra d’oro agli Europei di Pattinaggio corsa.

Azzurri protagonisti agli Europei di pattinaggio corsa - Gli azzurri del ct Massimiliano Presti volano agli Europei in terra tedesca, chiudendo con 24 ori, 18 argenti e 17 bronzi, d ... Da laprovinciacr.it

Staffetta azzurra d'oro agli Europei di Pattinaggio corsa - Italia in grande evidenza ai Campionati Europei di Pattinaggio Corsa Pista, Strada e Maratona di Gross Gerau. Scrive msn.com