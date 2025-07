Auto sui marciapiedi o in mezzo alla strada | le segnalazioni dei residenti

Parcheggio selvaggio a Caserta. Diverse le segnalazioni da parte dei residenti che evidenziano l’inciviltà di alcuni automobilisti nel Capoluogo. Nella serata di sabato un Suv di lusso è stato parcheggiato sul marciapiede in via Roma, in pieno centro. Segnalazioni anche dall’incrocio tra via. 🔗 Leggi su Casertanews.it

