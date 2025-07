Autoerotismo vicino al parco frequentato da minori | uomo denunciato per atti osceni

La Polizia di Stato della Questura di Ravenna nella serata di domenica, nel corso dell’attività di controllo del territorio, ha denunciato al Tribunale per atti osceni un uomo intento a compiere atti di autoerotismo vicino a una zona verde di una località rivierasca di Ravenna. Gli operatori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: atti - autoerotismo - vicino - uomo

Pratica autoerotismo a Sassari nei pressi della chiesa di Santa Maria, 35enne arrestato per atti osceni - Un 35enne è stato arrestato a Sassari per atti osceni, resistenza e violazione delle norme sull’immigrazione vicino a chiesa e biblioteca.

Autoerotismo nel locale mentre guardava delle ragazze: turista denunciato per atti osceni - I Carabinieri di Riccione hanno denunciato in stato di libertà un 55enne italiano, residente del nord Italia ed in Romagna per vacanze, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

I Carabinieri hanno sorpreso l'uomo in fragrante; stava compiendo atti di autoerotismo mentre osservava alcune ragazze Vai su Facebook

Autoerotismo vicino al parco frequentato da minori: uomo denunciato per atti osceni; Pratica autoerotismo a Sassari nei pressi della chiesa di Santa Maria, 35enne arrestato per atti osceni; Si masturba nel parco vicino ai giochi dei bimbi Arrestato dalla polizia per atti osceni.