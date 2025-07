Nasce la rete Musei Italiani con Patrimonio dal Mondo l’Università di Parma tra gli enti fondatori

Prende ufficialmente vita MIPAM – Musei Italiani con Patrimonio dal Mondo, la rete nazionale che riunisce musei italiani, tra i quali il sistema museale dell’UniversitĂ di Parma, impegnati nella conservazione e valorizzazione di collezioni dal mondo, con l’obiettivo di promuovere il dialogo, la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: musei - italiani - mondo - rete

Il Vespucci incontra la cultura: Sconti Nei Musei Italiani Grazie Al Veliero Della Marina. - Il progetto che unisce arte, storia e mare arriva nelle città italiane. Il progetto “Il Vespucci incontra la cultura”, trasforma il celebre veliero Amerigo Vespucci in ambasciatore d’arte.

L'iniziativa europea coinvolge i più importanti musei italiani, aprendo le loro porte fino a mezzanotte. Un invito a tutti i cittadini a vivere un'esperienza culturale fuori dall'ordinario, con biglietti a prezzo simbolico e attività speciali pensate per tutte le età - L ’attesa è terminata: sabato 17 maggio torna in tutta Europa l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa molto apprezzata, che trasforma i luoghi della cultura in palcoscenici notturni di bellezza e creatività .

I 10 musei italiani più visitati nel 2024, 4 sono a Roma - Al primo posto della classifica dei musei italiani più visitati nel 2024 c'è il Colosseo, che ha fatto registrare quasi 15 milioni di visitatori, per la precisione 14.

Che cosa possono dire gli ecomusei italiani alla conferenza generale di Dubai nel 2025? Dopo che a Milano è stata evidenziata la responsabilità dei musei nei confronti del paesaggio culturale, a Kyoto il ruolo dei musei per lo sviluppo sostenibile e gli obiettiv Vai su Facebook

Nasce la rete MIPAM che riunisce i musei italiani con collezioni dal mondo; Nasce MIPAM, la rete nazionale dei musei italiani con patrimonio dal mondo. Il Mic è tra i fondatori; MIPAM, nasce la rete dei musei italiani per il patrimonio globale.

Patrimoni dal mondo: nasce la rete Mipam e il Museo Podenzana è tra i fondatori - È stata ufficialmente istituita MIPAM, la rete nazionale dei Musei Italiani con Patrimonio dal Mondo, che unisce le istituzioni museali italiane che si occupano della conservazione e valorizzazione de ... Lo riporta msn.com

Nasce la rete MIPAM – Musei Italiani con Patrimonio dal Mondo: il MIC Faenza è tra i fondatori - Prende ufficialmente vita MIPAM – Musei Italiani con Patrimonio dal Mondo, la rete nazionale che riunisce musei italiani impegnati nella conservazione e ... Da ravennanotizie.it