Rios Inter non tramontano le speranze nerazzurre | Marotta monitora il colpo la situazione con la Roma

L' Inter valuta con attenzione i possibili scenari a centrocampo in vista della stagione 202526. Uno dei nodi principali riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, per il quale continua il pressing del Galatasaray. Il club turco è fortemente intenzionato a riportare a Istanbul il regista nerazzurro, e se l'operazione dovesse concretizzarsi, i dirigenti interisti sono pronti a muoversi per un sostituto all'altezza. Come riportato da La Gazzetta di Parma, nel mirino dell' Inter ci sarebbe Richard Rios, centrocampista classe 2004 in forza al Palmeiras.

