Se vinci sei un eroe di massa, se perdi allora diventi automaticamente scarso e sopravvalutato. Il tifoso medio italiano non ha vie di mezzo. E sul web ogni giudizio (positivo o negativo che sia) genera odio gratuito. Soprattutto nei confronti di Jannik Sinner. In campo vince, sui social e nelle discussioni tra amici divide. E anche il trionfo di Wimbledon potrebbe non cambiare totalmente le cose. Ma perché tutto questo accanimento? Cosa scatta nella mente di un fan per ribaltare ogni settimana la narrativa nei confronti dello sportivo italiano più famoso del mondo? A spiegarlo – a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché c’è chi odia Sinner? La psicologa: “Si cerca l’eroe o il capro espiatorio. Lui pare inattaccabile e gli si ritorce contro, ma è pure la sua più grande fortuna”