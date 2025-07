Chi è Giovanni D’Adda il dj di TecheTeche Top Ten condotto da Bianca Guaccero su Rai1

Giovanni D’Adda è il dj che ha accompagna Bianca Guaccero durante la parte finale di TecheTeche Top Ten., dal titolo World Parade. Laureato presso la Nuova Accademia di Belle Arti, fidanzato con la modella Lucrezia Esposito, lavora come Junior Producer per la Access Live Communication, società che si occupa, tra le altre cose, della progettazione di eventi musicali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giovanni - adda - techeteche - bianca

Giovanni Sgroi, arrestato il medico e sindaco di Rivolta d?Adda per violenza sessuale. «Abusi su almeno quattro pazienti» - È stato arrestato il sindaco di Rivolta d?Adda, nel Cremonese, Giovanni Sgroi, medico gastroenterologo accusato di abusi su quattro pazienti.

Violenze sessuali su quattro pazienti: ai domiciliari Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta d’Adda - Milano, 23 maggio 2025 – Avrebbe fatto subire violenze sessuali a quattro sue pazienti. Per questo ieri, giovedì 22 maggio, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno messo agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata, secondo l’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip di Milano, Sara Cipolla, su richiesta di quella Procura della Repubblica, un medico che esercita privatamente le proprie funzioni in una struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana.

Il sindaco di Rivolta d’Adda, Giovanni Sgroi, arrestato per violenza sessuale su quattro pazienti - Milano, 23 maggio 2025 – Avrebbe abusato di  quattro sue pazienti. Per questo ieri, giovedì 22 maggio, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno messo agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata, secondo l’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip di Milano, Sara Cipolla, su richiesta di quella Procura della Repubblica, un medico che esercita privatamente le proprie funzioni in una struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana.

Chi è Giovanni D’Adda, il dj di TecheTeche Top Ten condotto da Bianca Guaccero su Rai1.

Chi è Giovanni D’Adda, il dj di TecheTeche Top Ten condotto da Bianca Guaccero su Rai1 - Giovanni D’Adda è il dj che ha accompagna Bianca Guaccero durante la parte finale di TecheTeche Top Ten. Si legge su fanpage.it

Bianca Guaccero vs Gerry Scotti: Rai 1 schiera Techetechetè TopTen contro La ruota della fortuna - Promozione nell'access prime time di Rai 1 per Bianca Guaccero, che da domani sarà alla conduzione di Techeteche TopTen. Lo riporta msn.com