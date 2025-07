Sono il re del castello di Susan Hill | una storia struggente di bullismo e infanzia inascoltata

La prolifica scrittrice britannica Susan Hill pubblica Sono il Re del Castello (I’m the King of the Castle) nel 1970 con Penguin nella prestigiosa collana ‘Penguin Decades’ - una selezione che celebra le opere che hanno plasmato il volto dell’Inghilterra moderna - un libro diventato un classico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Su «la Lettura» da oggi in edicola Vanni Santoni legge «I bambini tonti» di Ana María Matute (Canicola) e Cristina Taglietti porta tra le pagine di «Sono il re del castello» di Susan Hill (Safarà ) bit.ly/4llzoqU Vai su Facebook

A cura di Redazione - Una magione vittoriana, l’incontro tra due bambini molto diversi e un’accurata analisi sulla loro complessità psicologica e caratteriale che li renderà nemici fino alla fine ... Si legge su lecceprima.it