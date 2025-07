Boxing Improta e WKMA | un nuovo protocollo tra sport e cultura a Teverola

Nel pomeriggio di domenica 22 giugno, la Boxing Improta ha siglato un importante protocollo sportivo e culturale con la World Krav Maga Association (W.K.M.A.) Sport and Martial Arts. L'accordo è stato definito dal Maestro Improta, referente internazionale della W.K.M.A., insieme a Alex Paris, presidente mondiale, e Trevor Payne, vicepresidente mondiale della federazione. Un salto internazionale per i giovani atleti. "Siamo entusiasti per l'avvio di questo lavoro sinergico di peso internazionale che coinvolge direttamente la città di Teverola", dichiara il Maestro Improta.

