I produttori del vino Chianti trovano nuove alternative agli Stati Uniti dopo i dazi di Trump

I produttori del celebre vino Chianti chiedono all'Unione Europea di sostenere una nuova strategia di esportazione, puntando su mercati alternativi come Sud America, Asia e Africa. La richiesta arriva dopo la minaccia del presidente statunitense Donald Trump di imporre nuovi dazi del 30 per. 🔗 Leggi su Today.it

Italia: produttori di vino colgono opportunita’ di fiorente mercato cinese - La terza edizione della Wine to Asia Shenzhen International Wine and Spirits Fair si e’ tenuta di recente a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Piccola rivoluzione in Svezia: adesso vino e alcol si possono comprare direttamente dai produttori. Ma solo in piccole quantità - Per la prima volta c'è il via libera alla vendita ai privati direttamente in azienda, senza passare dai negozi del monopolio.

Nuovo contributo per le imprese agricole e i produttori di vino: domande entro il 14 luglio 2025 - Sono stati stanziati i fondi per un nuovo contributo che le imprese agricole e i produttori del vino potranno richiedere, presentando apposita domanda entro il 14 luglio 2025.

Dazi Usa, Consorzio Vino Chianti: “Inutile piangersi addosso, bene l’apertura di una trattativa da parte dell’Ue” - “Davanti alla possibilità di dazi fino al 30% sui prodotti agroalimentari italiani, incluso il vino, serve una reazione concreta e orientata al futuro. Segnala 9colonne.it

