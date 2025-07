Macron falco a metà | spara a zero contro Trump ma dai volenterosi in poi non ne ha azzeccata una

La casa brucia e monsieur le président mostra i muscoli con gli Usa e la Russia. Sui dazi trumpiani Emmanuel Macron è il più barricadero dei leader europei, che invece invocano nervi saldi per portare a casa una trattativa soddisfacente, governo Meloni in prima linea. All’indomani della lettera d i Donald Trump che fissa i dazi al 30% il presidente francese, alla ricerca della Grandeur perduta, è partito a suon di dichiarazioni roboanti all’insegna della ritorsione. Dazi, Macron gioca al muro contro muro. Macron ha scelto il muro contro muro ma è sempre più solo. Nella complessa trattativa con il presidente Usa, che gioca al rialzo per poi abbassare l’asticella come da manuale, Bruxelles è impegnata a tenere dritta la barra del timone con gli ambasciatori dei Paesi membri al lavoro per mantenere compatta la Ue scongiurando le macroniane fughe in avanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

