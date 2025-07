Asllani Inter l’albanese resta nel mirino del Bologna | nerazzurri in attesa la situazione

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo la stagione in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito al calciomercato. Il Bologna continua a essere tra i club più attivi di questa sessione di mercato. Dopo aver già definito gli arrivi del portiere Thomas Gillier, del difensore Martin Vitik e dell’attaccante Ciro Immobile, il prossimo rinforzo sarà Federico Bernardeschi, pronto a rientrare in Serie A dopo l’esperienza al Toronto. Ma i movimenti in casa rossoblù non si fermano qui: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club emiliano è alla ricerca di rinforzi a centrocampo, e tra i nomi monitorati spicca anche quello di Kristjan Asllani, centrocampista dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, l’albanese resta nel mirino del Bologna: nerazzurri in attesa, la situazione

In questa notizia si parla di: inter - bologna - asllani - albanese

