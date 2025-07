Toscana seconda in Italia per acquisti a rate allarme della Cisl

Firenze, 14 luglio 2025 – In Toscana si compra sempre di più. a rate. E spesso lo fanno anche persone già esposte con altri prestiti o in età avanzata. Un fenomeno in crescita costante che, se da un lato riflette nuove abitudini di consumo, dall’altro solleva non poche preoccupazioni per le possibili conseguenze sociali. La nostra è la seconda regione in Italia per aumento del credito al consumo. Secondo i dati della Fondazione Fiba, aggiornati al 31 marzo 2025, i prestiti rateali richiesti dai cittadini toscani sono cresciuti dell’1,4% rispetto a tre mesi prima, raggiungendo un valore complessivo di 11,95 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana seconda in Italia per acquisti a rate, allarme della Cisl

Ok a maggioranza alla seconda variazione al bilancio della Regione Toscana - FIRENZE – La seconda variazione al bilancio 2025-2027 della Regione Toscana (che comprende anche gli interventi normativi collegati e relativa integrazione alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2025) è stata approvata a maggioranza dopo una seduta fiume iniziata la mattina e chiusa solo a tarda notte.

Playoff e Spareggi-salvezza: le Sfide della Seconda Categoria Toscana - E’ ufficiale. Il Comitato regionale della Toscana ha confermato le squadre del campionato di Seconda categoria girone A che prenderanno parte ai playoff e agli spareggi-salvezza.

Concorso giovani medici in Toscana, seconda edizione al via: 72 posti, come funziona - Firenze, 23 maggio 2025 - Anche nel 2025 la Regione Toscana replicherà i concorsi dedicati ai giovani medici.

