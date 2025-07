La popstar americana racconta la sua esperienza con l’EMDR per superare l’ansia da palcoscenico e i traumi dell’infanzia

Q ual è il prezzo della celebritĂ ? E soprattutto: cosa significa diventare famosi troppo presto? Miley Cyrus ha risposto a queste domande in maniera lucida e con una punta di dolore  in un'intervista al Corriere della Sera. La popstar americana ha fatto luce sul disagio psicologico delle giovani star e sulle fragilitĂ emotive di chi cresce sotto i riflettori. « Penso che sarebbe fantastico fare una tavola rotonda con persone cresciute nella mia stessa situazione », ha dichiarato la cantante. « Sono completamente d'accordo che le giovani star dovrebbero fare psicoterapia, partecipare ad una seduta settimanale ».

