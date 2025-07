In carcere libri in lingua e incontri con autori ma ci sono ancora troppi detenuti

Nuovi libri, riviste e multimedia, anche in lingua straniera, nella biblioteca del carcere; prestiti interbibliotecari, gruppi di lettura, cineforum. E poi testi per imparare l'italiano, laboratori creativi, percorsi ludico-educativi, di scrittura e di educazione all'immagine, oltre a –. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: carcere - libri - lingua - incontri

Libri, gruppi di lettura e giochi con i figli: la cultura varca i cancelli del carcere di Udine; Tutelare il diritto alla lettura in carcere; Mediazione culturale in carcere? A Padova si fa con la lettura.

In carcere libri in lingua e incontri con autori, ma ci sono ancora troppi detenuti - Il nuovo progetto culturale instrada gruppi di lettura e cineforum, aggiunge testi di grammatica italiana, ma per l'ex garante dei detenuti "Tutto ... Segnala udinetoday.it

Mediazione culturale in carcere? A Padova si fa con la lettura - Sono cinquanta i libri, in lingua araba, donati dall'associazione "Un ponte per" alla Casa circondariale patavina per avviare un progetto culturale che attraverso la lettura punta all'inclusione e ... Secondo vita.it