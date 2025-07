Le Bizzarre Avventure di JoJo arriva in occidente il romanzo spin-off su Pannacotta Fugo

Le Bizzarre Avventure di JoJo, quindici anni dopo dal capitolo di "Vento Aureo", vedrà uno spin-off della light novel relativa alla saga, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Purple Smoke Distortion. Dopo una lunga attesa, Purple Smoke Distortion, il sequel ufficiale del capitolo di Vento Aureo de Le Bizzarre Avventure di JoJo, ottiene finalmente una traduzione inglese nella versione cartacea. Scritto da Kohei Kadono su soggetto originale di Hirohiko Araki, il romanzo riporta al centro Pannacotta Fugo in un'oscura missione post-Passione. L'uscita internazionale è prevista per il 28 aprile 2026, a cura di VIZ Media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Le Bizzarre Avventure di JoJo, arriva in occidente il romanzo spin-off su Pannacotta Fugo

