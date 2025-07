La sconfitta iconica di wolverine che iniziò come uno scherzo

Il mondo dei fumetti Marvel ha spesso attraversato momenti di grande impatto emotivo e narrativo, tra cui spicca uno degli episodi più controversi e memorabili della saga degli X-Men. Questo articolo analizza un episodio chiave che ha segnato profondamente la storia di Wolverine, illustrando come una scena nata come una semplice battuta si sia trasformata in uno dei momenti più intensi e discussi dell’universo Marvel. l’episodio iconico: magneto strappa l’adamantio da wolverine. il contesto della scena. Nel corso della lunga carriera di Wolverine all’interno del franchise degli X-Men, il suo momento di maggior sconvolgimento avvenne quando Magneto, il Maestro del Magnetismo, decise di rimuovere brutalmente l’adamantio dal suo scheletro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

