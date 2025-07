Caso Garlasco l’ipotesi della Procura | cosa sarebbe successo quel giorno

– Emergono nuovi dettagli nell’indagine sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con una possibile svolta grazie a una traccia di sangue rilevata sulla cornetta del telefono dell’abitazione. Questa prova, inizialmente trascurata, acquisisce rilevanza dopo la riapertura dell’inchiesta da parte della procura di Pavia. Le recenti analisi suggeriscono che la dinamica del delitto potrebbe essere diversa da quanto sinora ipotizzato, aprendo la strada all’identificazione di uno dei soggetti noti come “ Ignoto 3 ”. Secondo la procura, sarebbero almeno tre le persone coinvolte nell’aggressione che ha portato alla morte di Chiara. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Garlasco, l’ipotesi della Procura: cosa sarebbe successo quel giorno

Caso Garlasco, spunta il nome di Antonio: ex vigile del fuoco legato alla madre di Andrea Sempio - Una nuova figura emerge nel giallo di Garlasco, gettando un’ombra inedita sulle indagini riaperte per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007.

Caso Garlasco, attacchi d’ansia per la madre di Sempio: “Si è spaventata in caserma” - (Adnkronos) – La madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, sta ancora male nonostante siano passate più di 48 ore dalla convocazione in caserma per essere ascoltata come testimone di quanto accaduto la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto per cui è stato condannato in via definitiva a […]

Caso Garlasco News: Perchè Si Parla Del Santuario Della Bozzola? - Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi sconvolgono Garlasco: spunta la pista di un giro di ricatti legato al Santuario della Bozzola.

Due strade, due indagini parallele. Una sola destinata a proseguire. Perché dopo il ritrovamento di un profilo di Dna maschile «ignoto» nella bocca di Chiara Poggi, la nuova indagine della procura di Pavia sul caso Garlasco si muove in due direzioni.

Svolta nelle nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di #Garlasco: sul tampone orale di #ChiaraPoggi, mai analizzato in 18 anni, i periti hanno trovato materiale genetico «Y» appartenente ad un uomo non ancora identificato. Un profilo di Dna che or

Garlasco, attesi esiti repliche esami Dna sul tampone di Chiara Poggi. Poi potrebbe partire la caccia a "ignoto 3" - A Garlasco c'è attesa per gli esiti, che dovrebbero arrivare nella giornata di lunedì, della replica degli esami sul tampone orofaringeo ... Lo riporta msn.com

Garlasco, repliche degli esami sul tampone di Chiara: attesi gli esiti - Qualora il profilo biologico al momento senza nome non fosse una contaminazione, si dovrà cercare chi sia il titolare del cromosoma ... Riporta msn.com