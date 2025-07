Andreas Muller e Veronica Peparini hanno detto sì

Con rito civile Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: la coppia festeggerà con amici e parenti il prossimo 29 settembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Andreas Muller e Veronica Peparini hanno detto sì

Andreas Muller: “Ho iniziato a ballare per accontentare mio fratello. Da piccolo mi vergognavo di lui, lo respingevo” - Andreas Müller ha raccontato, ospite nel podcast Passi di vita di Angelo Madonia, come si sia avvicinato al mondo della danza.

Andreas Muller: dalla vergogna alla passione per la danza - Scopri come la danza ha trasformato la vita di Andreas Muller, tra sfide e successi. Leggi tutto La danza come riscatto: la storia di Andreas Muller e la sua passione su Donne Magazine.

Andreas Muller fa una rivelazione inaspettata: sapevate che ha un fratello di cui si vergognava? La confessione - Andreas Muller rivela in maniera del tutto inaspettato un particolare per cui si vergognava da piccolo.

