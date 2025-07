Al via il centro estivo Acquamica 9.0 a Taurianova | Le famiglie sanno di poter contare sul Comune

Un modo per stare al "fianco delle famiglie che con le scuole chiuse sanno di poter contare sul Comune". È quanto dichiarato dall'assessora al welfare del comune di Taurianova Angela Crea, oggi, in occasione dell'annuncio dell'apertura ufficiale del centro estivo Acquamica 9.0 promosso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: comune - centro - estivo - acquamica

I ragazzi sono troppo "agitati" e il Comune chiude il centro giovani (fino a quando non si sa) - I ragazzi sono troppo "agitati"Â e il comune di Brugherio chiude il centro giovani di viale Lombardia.

Aggressione pitbull in centro, le richieste al Comune: "Museruole e percorsi formativi per i padroni" - L'ennessima aggressione di un cane nel centro storico di Viterbo apre il tema sulla sicurezza degli animali a guinzaglio.

Comune, gli 800 anni. Focus sulla piazza: "Era centro politico ma anche di mercato" - MASSA MARITTIMA "La piazza, patrimonio della comunità " è il titolo dell’iniziativa che si è tenuta ieri mattina a Massa Marittima, nel Palazzo dell’Abbondanza, per dare il via alle celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune.

Bambini ai Centri estivi, a Taurianova prende il via il progetto Acquamica 9.0.

Taurianova, bambini ai Centri estivi. Al via il progetto Acquamica 9.0 - I bambini di Taurianova tornano a vivere un’esperienza comunitaria nel rapporto con il mare, grazie al progetto “Acquamica 9. Da reggiotv.it

Centri estivi cari, niente sold out: “Città al lavoro per ridurre i costi” - Le domande per Estate Ragazzi del Comune sono state inferiori all’offerta: ci sono ancora disponibilità nei 40 centri estivi ma non con le tariffe ... Riporta torino.repubblica.it