Dazi USA al 30% | stangata da 4,2 miliardi sulle famiglie italiane

Una stangata da 4.2 miliardi di euro sulle famiglie. Ecco cosa potrebbero significare (stima del Condacons) i dazi al 30% americani sui prodotti europei. Un incremento del costo della vita, a partire dai beni di consumo, ma anche sui mutui (che avevano da poco ricominciato a scendere). E l’Europa? Per ora (oggi riunione dei 27) niente pugno di ferro. Con la Francia più agguerrita e la Germania più prudente Bruxelles al momento congela le rappresaglie commerciali e sembra prendere la strada del “doppio binario” (diplomazia e contromisure) e non del bazooka. Dazi Usa al 30% sull’Europa: rischio stangata da 4,2 miliardi per le famiglie italiane e rischio sui mutui. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dazi USA al 30%: stangata da 4,2 miliardi sulle famiglie italiane

Dazi, l'Ue avvisa Trump: stangata da 100 miliardi senza intesa - I controdazi europei potrebbero colpire beni americani per cento miliardi di euro nel caso i negoziati tra le due sponde dell'Atlantico fallissero.

Dazi Usa, stangata sull'auto giapponese: Toyota perde 1,3 miliardi in due mesi. Tokyo accusa il colpo: «Crescita dimezzata» - Ogni ora una casa automobilistica giapponese perde un milione di dollari a causa dei dazi americani. È la stima comunicata qualche settimana fa da Ryosei Akazawa, il negoziatore numero uno di Tokyo con Washington per le questioni commerciali.

Trump annuncia nuovi dazi: stangata su Giappone, Corea e altri Paesi asiatici. Mercati in allerta - Sono arrivate puntuali, come preannunciato, le lettere firmate da Donald Trump con cui la Casa Bianca ufficializza i nuovi dazi commerciali.

L'Ue vuole trattare con Trump, per ora niente rappresaglie. Volano i Bitcoin - Presidenza Ue: Cercare nuovi partner e più cooperazione con Cina

Dazi USA al 30%: stangata da 4,2 miliardi sulle famiglie italiane - Ripercussioni sui consumatori: potrebbero risalire l’inflazione e i prezzi dei beni. Come scrive panorama.it

Dazi e controdazi, dalle Harley Davidson al burro di arachidi: stangata in arrivo per le famiglie - A lanciare l'allarme è il Codacons che anticipa i rincari principali.