il pkk brucia le armi e sfida la turchia di erdogan alla riconciliazione

Tra le rocce millenarie del Kurdistan iracheno, in un anfiteatro naturale scolpito nel massiccio di Jasana, si è tenuta una cerimonia destinata a entrare nei libri di storia. Alle 11 del mattino dell’11 luglio 2025, trenta combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistanê – PKK) hanno bruciato le proprie armi in un gesto che, per molti, segna la fine simbolica di oltre quarant’anni di insurrezione armata contro lo Stato turco. Nella radura, allestita con sedie per oltre 500 invitati e con tre gazebo per offrire ombra e ristoro, si sono radunati attivisti curdi, funzionari del Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), esponenti del partito turco di sinistra DEM (Demokrasi ve E?itlik Partisi), delegati europei, rappresentanti delle comunità yazide, e perfino agenti della Millî?stihbarat Te?kilat? (M?T), i temuti servizi segreti turchi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

