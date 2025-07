Rimpasto di governo in Ucraina: Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver proposto la nomina dell’attuale vicepremier e ministra dello Sviluppo economico, Yulia Svyrydenko, al posto dell’attuale primo ministro Denys Shmyhal, in carica dal 2020. «Stiamo avviando una trasformazione del ramo esecutivo in Ucraina. Ho invitato Svyrydenko a dirigere il governo dell’Ucraina e a migliorare significativamente il suo lavoro», ha scritto Zelensky su X. I held a meeting with First Deputy Prime Minister Yuliia Svyrydenko. A report was delivered on the implementation of agreements with European and American partners regarding support for Ukraine reached during the recent Ukraine Recovery Conference. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi è Yulia Svyrydenko, a cui Zelenksy ha proposto l’incarico di capo del governo ucraino