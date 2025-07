Cina scoperto un maxi giacimento di litio da 490 milioni di tonnellate in Hunan

Il nuovo sito rafforza la strategia cinese sulla sicurezza delle risorse e l’indipendenza nella transizione energetica. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Cina, scoperto un maxi giacimento di litio da 490 milioni di tonnellate in Hunan

Cina: scoperto “palazzo di cristallo” di 480 mln di anni nel Guizhou - Durante un progetto di un tunnel nel Guizhou, e’ stato scoperto un “palazzo di cristallo” nascosto in strati di roccia risalenti a 480 milioni di anni fa.

In Cina e Asia – Cina, scoperto maxi giacimento di litio nello Hunan; Oro: trovato in Cina maxi giacimento del valore di oltre 80 miliardi di dollari; Forse in Cina è stato scoperto il più grande giacimento di oro al mondo, da oltre 1000 tonnellate.

Oro: trovato in Cina maxi giacimento del valore di oltre 80 ... - MSN - Secondo i media statali del paese, è stato scoperto un giacimento “supergigante” d’oro di alta qualità, contenente circa 1. Secondo msn.com

