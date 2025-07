Placido a Pisa per l' anteprima di Francesco

L'attore alla vigilia presenta lo spettacolo in piazza dei Miracoli. Il recital è dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Placido a Pisa per l'anteprima di "Francesco"

In questa notizia si parla di: francesco - placido - pisa - anteprima

Roma, Pupi Avati, Michele Placido e Paolo Bianchini inaugurano la nuova sede dell’Anac, insieme al Presidente dell’Associazione, Francesco Ranieri Martinotti - L’Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) ha inaugurato la sua nuova sede in via Cimone, nel quartiere Montesacro di Roma L’Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) ha inaugurato la sua nuova sede in via Cimone, nel quartiere Montesacro di Roma.

OPERA PRIMAZIALE. MICHELE PLACIDO È LA VOCE DI SAN FRANCESCO. IL 15 LUGLIO (ORE 21.30) IN PIAZZA DUOMO A PISA RECITAL TEATRALE E MUSICALE CON I CAMERISTRI DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO. Mancano ormai pochi gior Vai su Facebook

Placido a Pisa per l'anteprima di Francesco.

“Francesco” incanta Pisa: il 15 luglio il recital di Michele Placido in Piazza dei Miracoli - Sarà una serata di arte e spiritualità quella in programma martedì 15 luglio 2025 alle ore 21:30 in Piazza del Duomo a Pisa, dove andrà in scena in prima nazionale “Francesco”, recital teatrale e musi ... Riporta toscanaoggi.it

Michele Placido, da San Francesco a Padre Pio: i grandi personaggi religiosi dell'attore pugliese - L'attore e regista vestirà i panni del Santo patrono d'Italia: ecco dove riscoprire in streaming le sue grandi interpretazioni di personaggi religiosi ... Scrive libero.it