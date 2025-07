Concorso pubblico per 653 allievi della Polizia penitenziaria | come fare domanda

Nella giornata del 14 luglio 2025, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, ai fini dell'assunzione di un totale di 653 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria. I posti sono distribuiti tra i volontari in ferma prefissata iniziale, in ferma prefissata e in congedo e i cittadini italiani. Ecco dove si può reperire il bando di concorso, quali sono i requisiti e i titoli di studio per partecipare alle procedure di selezione, come inviare la candidatura e in cosa consistono le prove d'esame. Concorso Polizia penitenziaria 2025: quanti e quali sono i posti?.

È stato indetto il concorso per Allievi Agenti della Polizia penitenziaria nel 2025, finalizzato alla copertura di 653 posti di lavoro del ruolo maschile.

