Roma rubano auto hi-tech in 30 secondi con il trucco del segnale fantasma | braccati e incastrati in un vicolo

Tre arresti a Roma per furto aggravato di auto keyless: la banda usava il relay attack per rubare veicoli in pochi secondi senza effrazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma, rubano auto hi-tech in 30 secondi con il trucco del segnale fantasma: braccati e incastrati in un vicolo

Roma, rubano auto hi-tech in 30 secondi con il trucco del segnale fantasma: braccati e incastrati in un vicolo - Tre arresti a Roma per furto aggravato di auto keyless: la banda usava il relay attack per rubare veicoli in pochi secondi senza effrazione.

