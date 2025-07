Al Tennis Club Torricelle il rock' n' roll dello Stefano Martini Trio

Prosegue l’interessante rassegna di musica dal vivo che si svolge tutti i mercoledì al Tennis Club Torricelle. Ogni settimana si alternano artisti sempre diversi nell’intento di incontrare i gusti di tutti e soprattutto di avere la possibilità di ascoltare tanta bella musica eseguita con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Torneo Open Cesenatico: eventi sportivi e nuove strutture al Tennis Club Parckin - Al circolo tennis nel centro di Cesenatico, nel mese di maggio si tengono molte iniziative dedicate agli amanti dello sport con racchetta.

Razzie in supermercato pasticceria e tennis club. Incastrato dai filmati - VIGEVANO (Pavia) È accusato di aver commesso tre furti nell’arco di pochi giorni. I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno denunciato a piede libero D.

Tennis Club Faenza: vittoria femminile a San Marino, sconfitta maschile a Piacenza - È stato in chiaroscuro il primo turno playoff delle squadre del Tennis Club Faenza in C. La formazione femminile, guidata da Paola Tampieri, si è imposta a San Marino per 3-2, vincendo il doppio di spareggio.

Rock/blues con gli Home Alone al Tennis Club Torricelle - Questo super duo acustico con base nella provincia di Brescia si presenta con un repertorio rock/blues ... Riporta veronasera.it

Il folk-blues del duo Manto & Gallo al Tennis Club Torricelle - Succede qualcosa di magico tutti i mercoledì al Tennis Club Torricelle. Scrive veronasera.it