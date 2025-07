Chi è Michela Persico una nuova amica speciale di Flavio Briatore

Nelle ultime ore, il giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato attraverso la sua newsletter Chicchi di gossip  un retroscena che riguarderebbe proprio l’imprenditore e la sua nuova “ amica speciale “. Flavio Briatore  avrebbe conosciuto la giovane Michela Persico  instaurando con lei un rapporto molto stretto, senza però specificare quale sia la natura esatta di questa relazione. Che tra i due vi sia semplicemente una bella amicizia o qualcosa in più (al momento non vi è alcuna certezza) ciò che sappiamo è che Michela Persico, classe 1991, è una conduttrice televisiva e giornalista  originaria di Bergamo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Michela Persico, una nuova “amica speciale” di Flavio Briatore

In questa notizia si parla di: amica - speciale - flavio - michela

Helena Prestes ritrova un’amica: lo speciale incontro - Helena Prestes e Dayane Mello: l’amicizia ritrovata. Le due ex gieffine si ricongiungono. Ecco il dolce post della modella.

Le frasi per superare la perdita e la morte di un amico o di un'amica speciale possono aiutare a lenire la sofferenza. Leggi su Amica.it - Ci sono dolori, nella vita, che ci si augura di non provare mai. Uno di questo è quello legato alla morte di un amico o di un’amica.

Stefano De Martino beccato in Sardegna in dolce compagnia, l’indiscrezione: “È la sua amica speciale preferita” - Stefano De Martino è stato paparazzato in Sardegna in compagnia di una ragazza misteriosa. Gli scatti di spalle pubblicati dall'esperto di gossip Alessandro Rosica: "Lei sarebbe la sua amica preferita, la porta sempre in vacanza".

Ci ha lasciati una persona speciale. Ieri sera è venuto a mancare Flavio, non solo un collega prezioso, ma un amico, una guida, una parte viva della nostra azienda. Con lui se ne va un pezzo della nostra storia, della nostra famiglia, del nostro cuore. Flavio ha Vai su Facebook

Chi è Michela Persico, nuova amica speciale di Flavio Briatore (ma corteggiata dall’ex marito); Flavio Briatore, chi è la nuova “amica speciale” (famosissima) dell’imprenditore: l’indiscrezione; Vintage Visions from the world: Flavio Camorani e Michela Taioli di Fender Vintage Museum Private Collection - Italy [IT-EN].

Chi è Michela Persico, nuova "amica speciale" di Flavio Briatore (ma corteggiata dall’ex marito) - A riportare il retroscena è Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter Chicchi di gossip, che cura settimanalmente. Scrive today.it

Flavio Briatore, chi è la nuova “amica speciale” dell’imprenditore: l’indiscrezione - Secondo gli ultimi rumors, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci avrebbe un rapporto stretto con la speaker Michela Persico: scopriamo di più. Come scrive libero.it