Quanto guadagnano gli influencer su Instagram? La cifra è assurda ma molto è cambiato dopo il pandoro gate

Influencer su Instagram: un giro d'affari milionario con cifre da capogiro, anche se il pandoro-gate ha modificato il mercato. Scopriamo quanto si guadagna in Italia con l' influencer marketing sui social! Il mondo dell' influencer marketing in Italia sta attraversando una fase di cambiamento e crescita. Nonostante l'impatto di casi come il pandoro-gate che ha influenzato la percezione pubblica e le strategie dei brand, gli Influencer continuano a incrementare il loro patrimonio.

