Peter Jackson il regista del Signore degli Anelli si è ritirato? No ma segue le orme di John Hammond in Jurassic Park!

Peter Jackson non dirige un film di finzione da oltre dieci anni: anche se tra documentari e produzione non si è mai fermato, c'è un altro campo che ora lo appassiona. Lui stesso spiega la situazione in un'intervista: vuole riportare in vita un uccello estinto. Nella realtĂ !. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli, si è ritirato? No, ma segue le orme di John Hammond in Jurassic Park!

Peter jackson finanzia il ritorno dell’enorme uccello perduto della nuova zelanda - progetto di de-estinzione del moa gigante del sud: un’innovativa collaborazione tra scienza e cultura.

«Per me, de-estinguere il moa sarebbe altrettanto emozionante, se non di più, di qualsiasi film potrei mai realizzare». Parola di Peter Jackson, che non ha certo messo da parte la sua passione per il cinema, ma sta sperimentando nuovi orizzonti. Dopo aver co

Il regista de Il Signore degli anelli dice di non essersi ritirato dalla scena cinematografica, ma al momento è molto concentrato su questo progetto

“Riportare in vita il moa”, il sogno del regista Peter Jackson per ritrovare la specie perduta - Pesava quasi 230 chili e un tempo era comune in Nuova Zelanda, prima di scomparire circa 600 anni fa. Riporta repubblica.it

Peter Jackson rivela che sta lavorando a tre sceneggiature diverse: "Non sono mica in pensione" - Sono passati 11 anni da quando il regista premio Oscar Peter Jackson ha completato la sua trilogia de "Lo Hobbit" e da allora non ha più diretto un lungometraggio narrativo, anche se ricorda lui stess ... Si legge su msn.com