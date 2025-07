Grandi protagonisti e proposte originali per la stagione 2025 26 del Teatro di Fiesole

FIESOLE – Enrico Ruggeri tra musica e parole, Paolo Nori tra le pagine di Delitto e castigo, Fabio Genovesi tra ironia e ciclismo. E poi, Gaia Nanni con il nuovo spettacolo dedicato alla Notte dei Bambini, Alessandro Riccio con l’inedito La meccanica della gelosia. Il ritorno di The Kitchen Company con due titoli, La cena dei cretini e Provaci ancora, Sam, Maria Cassi e Leonardo Brizzi per festeggiare 40 anni di teatro musicale, Paolo Nani con La lettera, Alessandro De Rosa tra note e ricordi di Ennio Morricone, le étoile di Lyric Dance Company e gli eventi per bambini dei Pupi di Stac. Grandi protagonisti e proposte originali per la stagione 202526 del Teatro di Fiesole in programma da ottobre 2025 a maggio 2026. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it