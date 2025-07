Mentre si cerca di chiudere un accordo per una nuova tregua nella martoriata Striscia di Gaza, le bombe israeliane tornano a colpire oltre i confini dello Stato ebraico. Intorno alle 13 di lunedì, i canali Telegram locali hanno parlato di bombardamenti in quattro città iraniane, mentre i jet dell’aviazione di Tel Aviv hanno effettuato raid sulle regioni meridionali siriane di Daraa e Qunaytra, a ridosso delle Alture occupate del Golan. Un’azione, quest’ultima, che da quanto si apprende deve essere considerata un segnale di avvertimento per le uccisioni di drusi negli scontri con i beduini in corso da diverse ore e che finora hanno causato la morte di una cinquantina di persone e il ferimento di più di 100. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caccia israeliani bombardano il sud della Siria. Esplosioni in 4 città iraniani: "Opera del Mossad"