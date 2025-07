Uccise la moglie a coltellate l' agrigentino Giovanni Salamone condannato all' ergastolo ad Alessandria

La corte d’assise di Alessandria ha condannato all’ergastolo Giovanni Salamone, 62 anni, di Agrigento, accusato di avere ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, nella loro abitazione di Solero, ad Alessandria. Il pm aveva proposto 21 anni di reclusione. L’omicidio è avvenuto il 16 ottobre scorso nella casa della coppia in Piemonte dove i due si erano trasferiti dopo che Patrizia Russo aveva. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccise la moglie a coltellate, l'agrigentino Giovanni Salamone condannato all'ergastolo ad Alessandria

Uccise la moglie. "Ero posseduto da Satana, mi volevano fregare i soldi". Così si giustifica Giovanni Salomone ad Alessandria - Un forte stato depressivo, la preoccupazione per le cartelle esattoriali e per un processo a suo carico con l’accusa di ricettazione, da cui peraltro - come spiegato dall’avvocato difensore Elisabetta Angeleri - è stato poi assolto.

Alessandria, uccise la moglie nel letto: “Ero posseduto da Satana” - “Ero posseduto da Satana”. Giovanni Salamone, 61 anni, ha spiegato così ai giudici della Corte d’Assise di Alessandria perché la notte del 16 ottobre 2024 ha ucciso la moglie, Patrizia Russo, 53 anni, accoltellata mentre era a letto nella loro abitazione di Solero.

