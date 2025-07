Israele inchiesta su esercito | IDF non intervenute contro Hamas a Ofakim il 7 ottobre 2023 confermate anticipazioni del GdI

L'inchiesta ha concluso che "le IDF hanno fallito nella loro missione di difendere Ofakim", che il loro apporto una volte giunte sul luogo è stato "scarso" Da un'indagine militare condotta da Israele sull'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nella cittĂ meridionale di Ofakim è emerso che le "I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, inchiesta su esercito: "IDF non intervenute contro Hamas a Ofakim il 7 ottobre 2023", confermate anticipazioni del GdI

In questa notizia si parla di: israele - inchiesta - hamas - ofakim

«Civili palestinesi usati per bonificare case e tunnel a Gaza»: l’inchiesta shock di Ap contro Israele. L’Idf nega ma avvia accertamenti - Palestinesi vestiti con la mimetica israeliana, mandati in avanscoperta negli edifici e nei tunnel della Striscia di Gaza per assicurarsi che siano libere da bombe e miliziani armati.

Gaza, gli aiuti diventano una trappola, l’inchiesta CNN accusa Israele: “Spari sulla folla affamata” - Oltre 100 civili uccisi a Gaza mentre cercavano aiuti: l’emittente CNN conferma le accuse all’esercito israeliano, che secondo testimoni e perizie balistiche ha aperto il fuoco piĂą volte sulla folla.

Gaza, una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite accusa Israele di sterminio - Il 10 giugno una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha stabilito che gli attacchi israeliani contro scuole e siti religiosi e culturali nella Striscia di Gaza costituiscono crimini di guerra e il crimine contro l’umanità di “sterminio”.

Guerra Medio Oriente, Israele: ok a proposta Usa su tregua temporanea per Ramadan.

Israele-Hamas, le news di oggi in diretta - Sono 40 le persone uccise oggi nella Striscia dagli attacchi israeliani. Si legge su repubblica.it

Trattative tra Hamas e Israele: i punti chiavi dell’accordo e i nodi da sciogliere - Dal ritiro delle truppe israeliane da Gaza ai prigionieri palestinesi da liberare. Segnala editorialedomani.it