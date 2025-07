Rios si avvicina alla Roma grazie a uno ‘sconto’! Inter ‘ferma’ – SM

Richard Rios, accostato all’Inter per l’ipotesi di cessione di Hakan Calhanoglu, è sempre più vicino all’approdo alla Roma. I nerazzurri sono al momento bloccati dalla mancata partenza del turco. LA SITUAZIONE – Richard Rios potrebbe approdare alla Roma in questa finestra estiva di mercato. Il calciatore brasiliano si avvicina alla compagine giallorossa, come riferito da Sport Mediaset, sulla base della sua chiara volontà di sposare la causa del Club italiano. Sfruttando la percentuale del 10% del proprio cartellino da lui detenuta, Rios intende infatti consentire alla Roma di ridurre la cifra da versare al Palmeiras per liberarlo in estate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rios si avvicina alla Roma, grazie a uno ‘sconto’! Inter ‘ferma’ – SM

In questa notizia si parla di: rios - roma - inter - avvicina

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Rios piace alla Roma, ma PSG e United fanno paura: il Palmeiras chiede molto - Gasperini e Ranieri totalmente focalizzati sulla costruzione della nuova Roma, una scelta consapevole che li ha portati a rifiutare altre panchine in Italia e la Nazionale azzurra.

La #Roma si avvicina a Richard #Rios. I giallorossi in queste ultime 24 ore hanno avuto contatti con il #Palmeiras per formulare l’offerta. Si parla di 30 milioni, cifra alla quale non erano arrivate le competitor: #Inter e #Porto su tutte. A breve potrebbero esserci Vai su X

Wesley più Rios: è la stretta finale IL MESSAGGERO Il mercato della Roma entra nel vivo e Massara è al lavoro su più fronti per accontentare Gasperini. Prosegue il filo diretto col Sud America, l'obiettivo è quello di chiudere nelle prossime ore le trattative per Vai su Facebook

La Roma ha trovato il partner di centrocampo di Koné; Roma, sprint per Richard Rios: pronta l’offerta al Palmeiras; Il primo giorno della Roma di Gasperini, via al raduno aspettando il mercato: le ultime su Wesley e Rios in giallorosso, si avvicina Evan Ferguson.

Rios, non solo Roma e Inter! Situazione intricata - Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, è al centro di un intricato intreccio di mercato che coinvolge tre club europei: Inter, Roma e West - Riporta inter-news.it

Richard Rios Inter, aumenta la fiducia della Roma: la mossa del colombiano per favorire il suo trasferimento in giallorosso - Richard Rios Inter, aumenta la fiducia della Roma: la mossa del colombiano per favorire il suo trasferimento in giallorosso. Si legge su informazione.it