Politiche per i giovani Il ministro Abodi in visita al laboratorio di innovazione NictNact

A conclusione degli Stati Generali delle Politiche giovanili organizzati a Catania, "Città Italiana dei Giovani 2025", il sindaco Enrico Trantino ha invitato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a visitare nel Palazzo della Cultura gli spazi dedicati al living lab "Nict Nact"

Luigi Abete nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia: focus su politiche industriali e giovani - Il past president di Confindustria Luigi Abete è il nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia, la federazione delle associazioni di Confindustria che rappresentano le industrie culturali e creative, comparto - ricorda una nota - che crea un valore aggiunto di quasi 35 miliardi di euro e 690 mila posti di lavoro.

Contributi per attività ricreative e sportive rivolte ai giovani: il bando dell'assessorato alle politiche giovanili - Arezzo, 25 aprile 2025 –  Contributi per attività ricreative e sportive rivolte ai giovani: il bando dell'assessorato alle politiche giovanili Scapecchi: “Risorse per i progetti più meritevoli secondo i criteri stabiliti in Consulta dei Giovani” Torna anche nel 2025 l'avviso pubblico dell'Assessorato alle Politiche Giovanili per la concessione di contributi alle attività ricreative e sportive destinate ai giovani, che premierà le associazioni del territorio impegnate ad organizzare eventi e manifestazioni nel corso dell'anno.

Inps rinnova welfare con politiche per giovani, digitalizzazione e nuova app mobile da 6,1 milioni utenti - Il presidente dell’Inps ha recentemente espresso come il rapporto dei giovani con il sistema welfare rappresenti una sfida fondamentale per il patto sociale, evidenziando un mercato del lavoro che appare sempre più instabile.

Dall’11 al 13 luglio, il Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani e l’Agenzia Italiana per la Gioventù - AIG, organizza gli Stati Generali delle Politiche Giovanili, un evento dedicato ai giovani, che si terrà a Catania, Vai su Facebook

Abodi, la prossima settimana disegno di legge sui Giovani - "Stiamo per varare la settimana prossima, forse quella successiva, il primo disegno di legge sui giovani che sarà una specie di testo unico. Scrive msn.com

Stati Generali delle Politiche Giovanili a Catania, il Ministro Abodi incontra i giovani - Più di 80 ragazzi provenienti da tutta Italia si sono riuniti a Catania a Palazzo della Cultura per gli Stati Generali delle Politiche Giovanili, in programma questo weekend. Da msn.com