Controlli contro i parcheggiatori abusivi e i lavavetri molesti denunciate sei persone

Una nuova attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e dei lavavetri molesti è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla polizia di Stato in diverse strade e piazze catanesi, soprattutto nelle zone più trafficate e nelle aree vicine alle attività commerciali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Un uomo di 78 anni a bordo della sua auto fermo al semaforo aveva rifiutato di farsi pulire il vetro da un lavavetri in zona Porto. È stato picchiato tra le auto ferme con il manico della spazzola

