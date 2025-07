Firenze giovani registi si formano tra le botteghe di artigiani

Firenze, 14 luglio 2025 - Giovani registi tra gli artigiani. La quarta edizione di Sentiero Film Lab, il percorso formativo per registi e registe di cortometraggi lanciato dal festival fiorentino Sentiero Film Factory porta il cinema all'Officina creativa di Artex al Vecchio Conventino: qui, in contemporanea con il festival internazionale Sentiero Film Factory (12-20 settembre), si svolger√† dal 15 al 20 settembre il laboratorio a cui i giovani registi selezionati parteciperanno. Il laboratorio o si svolger√† negli spazi dell'Officina Creativa, tra le botteghe di artigianato artistico fiorentino, offrir√† percorsi su misura con tutor e professionisti affermati del settore, tra cui: Paola Mammini, sceneggiatrice (David di Donatello per Perfetti sconosciuti); Giuseppe Isoni, regista e sceneggiatore (Agnus Day); Gloria Puppi, script consultant (Read My Script); Riccardo Neri, produttore (Lupin Film); Francesco Bruschettini, produttore (Kahuna Film) e il team di Writing Monkeys. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Firenze, giovani registi si formano tra le botteghe di artigiani

