Fossa comune con oltre 794 cadaveri di neonati | via agli scavi nel convento irlandese di suore

Nella fossa comune dove dovrebbero giacere centinaia di bambini morti si inizia a scavare. Questo è ciò che accadrà tra poche ore, e che probabilmente richiederà un lavoro lungo un paio di anni, a Tuam, nella contea di Galway, nell'Irlanda occidentale. In quest'area un tempo sorgeva l'istituto di suore del St. Mary gestito, appunto dalla Chiesa cattolica, che ospitò migliaia di donne e bambini tra il 1925 e il 1961. Molte donne erano rimaste incinta fuori dal matrimonio ed erano state emarginate dalle loro famiglie, oltre a essere separate dai figli dopo il parto. Tanti di quei cadaveri di figli che non videro mai le loro madri e il mondo si presume siano sepolti lì, dopo che una storica dilettante scoprì alcuni documenti che comprovavano le sepolture da parte dell'istituto di suore.

Dopo decenni di attesa, sono iniziate le operazioni di riesumazione nell'ex casa per madri e bambini gestita dalle suore Bon Secours a Tuam, nella contea di Galway. Si stima che fino a 800 neonati siano stati sepolti in modo non ufficiale tra il 1925 e il 1961.

