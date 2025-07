Sanzioni contro Mosca il premier ceco ricorda a quello slovacco l’invasione russa del 1968 | bisogna restare uniti

Roma, 14 luglio 2025 – Il primo ministro ceco Petr Fiala ha invitato il suo omologo slovacco Robert Fico a non bloccare il 18esimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, appellandosi alla storia comune di occupazione sovietica e alla necessitĂ urgente di mantenere l’unitĂ di fronte all’aggressione russa. In una lettera inviata a Fico domenica, Fiala ha fatto riferimento alla “dolorosa esperienza condivisa delle politiche aggressive di Mosca e dell’occupazione ordinata dal Cremlino” – un chiaro richiamo all’invasione della Cecoslovacchia guidata dall’U nel 1968 – e ha sottolineato l’importanza di restare uniti all’interno della Nato e dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanzioni contro Mosca, il premier ceco ricorda a quello slovacco l’invasione russa del 1968: bisogna restare uniti

