Kia Motors vuole aumentare ulteriormente le proprie vendite in Europa. La quota di mercato totale del colosso sudcoreano dell’automotive nel Vecchio Continente è passata dal 3,2% registrata in epoca pre Covid al 4,1% rilevato lo scorso aprile. Non solo: di recente l’azienda asiatica ha assistito all’exploit del crossover compatto EV3 completamente elettrico, che nel 2024 ha aggiunto più di 24.000 vendite al suo volume totale dopo quattro mesi dall’uscita. Numeri alla mano, e dopo annate complicate, Kia è diventata la decima produttrice di auto nella regione europea davanti a rivali del calibro di Ford, Opel e persino della sua parente e connazionale Hyundai. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il ruggito di Kia: la sua prima berlina elettrica EV4 sbarca in Europa