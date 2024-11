Aereo si schianta su un palazzo L’incidente vicino all’aeroporto | ci sono morti feriti e dispersi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unsi èto nelle prime ore della mattinaè avvenuto intorno alle 5.30, quando il velivolo, partito da Lipsia, in Germania, ha perso il controllo e si èto contro un edificio residenziale. L’impatto ha provocato un violento incendio, che ha parzialmente distrutto l’edificio, ma fortunatamente le autorità hanno confermato che nessuno dei residenti è rimasto gravemente ferito. Il bilancio del, tuttavia, è tragico: un morto, duee una persona ancora dispersa.Stando a quanto riportato dai media locali, il pilota del velivolo è stato estratto vivo dalle lamiere e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni nonancora state rese note, ma si parla di gravi ferite. L’edificio contro il quale si èto l’ospitava quattro appartamenti in cui vivevano tre famiglie.