Calciomercato.it - Vola di tutto in campo, UFFICIALE: partita sospesa

Leggi su Calciomercato.it

Ultimi minuti del match assolutamente concitati: la gara è stata momentaneamente. Ecco cosa è successoCaos in Francia, nuovamente, questa volta a Nantes. La sfida tra i padroni di casa e il Le Havre è stato infatti sospeso mentre mancavano pochi minuti al triplice fischio. I gol di Casimir e Ngoura con cui gli ospiti avevano di fatto archiviato la gara è stato il preludio alla reazione choc da parte dei tifosi del Nantes.diin(LaPresse) – Calciomercato.itAlcuni supporters gialloverdi hanno infatti cercato di riversarsi in, lanciando fumogeni e petardi. Immediata la reazione delle autorità competenti. Sono seguiti diversi minuti di esitazione: ragion per cui il direttore di gara ha mandato entrambe le squadre negli spogliatoi. A dieci minuti dal ritorno negli spogliatoi, la gara non era ancora ripresa.