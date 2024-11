Sport.quotidiano.net - Vis, la gioia di Coppola dopo il gol vittoria: "A Rimini avete visto la vittoria del gruppo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Sapevamo che sarebbe stata una partita sofferta. Anche nel secondo tempo siamo riusciti a tenere botta. Lavorando tanto dic’è l’abbiamo fatta. Sono 3 punti molto importanti". Francesco, risultato ancora una volta decisivo, utilizza queste parole per esprimere tutta la sua soddisfazione. Soddisfatto per il gol personale, per il cleensheet di squadra e per una storica. È dal 1992 infatti che il popolo pesarese non usciva pienamente soddisfatto dal Romeo Neri di. Nonostante la forza dell’ avversario,gli uomini di mister Stellone sono apparsi ancora una volta sorprendenti sia per lo spirito dimostrato in campo che per la tenacia con cui si sono imbattuti per non subire gol: "Eravamo coscienti della forza del. È una squadra che gioca bene: grazie all’ ottima circolazione di palla è già riuscita a mettere in difficoltà tante formazioni di grande calibro.