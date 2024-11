Lapresse.it - Uruguay al voto per il ballottaggio delle presidenziali: sfida Delgado-Orsi

Leggi su Lapresse.it

alper ilelezioni. Si tratta di una corsa combattuta fra Alvaro, candidato del partito conservatore al governo, e Yamandúdel Frente Amplio, coalizione di partiti di sinistra e centro-sinistra che ha governato per 15 anni fino alla vittoria nel 2019 del presidente di centro-destra Luis Lacalle Pou, supervisionando fra l’altro la legalizzazione dell’aborto,nozze gay e della vendita di marijuana. Il piccolo Paese sudamericano conta 3,4 milioni di abitanti. Al primo turno, che si è svolto il 27 ottobre, il Frente Amplio diaveva ottenuto il 44% dei voti e il Partito Nazionale diaveva ottenuto il 27%. Ma gli altri partiti conservatori che compongono la coalizione di governo, in particolare il Partito Colorado, hanno ottenuto complessivamente il 20% dei voti, abbastanza per dare stavolta aun vantaggio sul suonte.