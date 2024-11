Lanazione.it - Ubriaco alla guida, cittadinanza negata. La richiesta respinta dal ministero dopo la condanna del tribunale

Roma, 24 novembre 2024 – Lain stato di ebbrezza può compromettere l’ottenimento dellaitaliana. Chiedere per conferma a un cittadino straniero residenteSpezia che, a causa di un decreto penale dicomminato dalcittadinoessere stato sorpreso alticcio al volante, si è visto rifiutare daldell’Interno ladi. E neppure il ricorso al Tar di Roma, presentato per l’annullamento degli atti ministeriali, ha sortito l’esito sperato, con i giudici che hanno rigettato l’affondo legale. I fatti risalgono al 2014, quando l’uomo,diversi anni trascorsi in Italia, ha presentato l’istanza volta a ottenere laitaliana. La risposta dello Stato è arrivata sei anni più tardi, al termine di una lunga istruttoria: nel giugno 2020 gli uffici delcomunicano il rigetto della domanda a causa di un decreto penale didatato 26 giugno 2007 emesso dal giudice per le indagini preliminari deldella Spezia per il reato diin stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’accertamento, commessi il 30 giugno dell’anno precedente.